Enel atribuye a reguladores error en tarifas eléctricas que generará rebaja del 2% en 2026

La distribuidora informó a sus clientes que el problema se originó en un componente ajeno a su segmento, luego de que la detección del error provocara una crisis gubernamental.

Enel Distribución envió un comunicado a sus clientes atribuyendo a la Comisión Nacional de Energía (CNE) la responsabilidad por el error en el cálculo de las tarifas eléctricas que generará una compensación del 2% a partir de enero de 2026.

Según reportó La Tercera, la empresa señaló que “las tarifas eléctricas son reguladas y definidas por la autoridad”, enfatizando su papel como recaudadora de otros actores del sistema.

Espera de instrucciones

La compañía afirmó que “el problema se origina en un componente de la tarifa, ajeno al segmento de distribución” y que espera las instrucciones de la autoridad para aplicar las correcciones.

Este posicionamiento se produjo en medio de la crisis gubernamental que provocó la salida del ministro de Energía, Diego Pardow, y del secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla. El titular de Economía, Álvaro García, asumió como biministro de la cartera.