Enel anuncia cortes programados de luz en cuatro comunas de la Región Metropolitana para este viernes

La empresa Enel confirmó cortes de luz programados para este viernes 2 de enero de 2026, que afectarán a sectores específicos de cuatro comunas de la Región Metropolitana.

Las interrupciones, destinadas a trabajos de mantenimiento, comenzarán a las 10:00 horas y se extenderán por un período de hasta siete horas en algunas zonas, según informó la distribuidora eléctrica.

Horarios y duración por comuna

En Lo Barnechea el corte durará hasta las 17:00 horas, la interrupción más prolongada. En Las Condes el suministro se reestablecerá a las 14:00 horas. Tanto en Pedro Aguirre Cerda como en Maipú, los cortes se extenderán hasta las 16:00 horas.

Según reportó En Cancha, la empresa advirtió que estos son cortes programados y que dispone de canales de comunicación para reportar eventuales fallas imprevistas.