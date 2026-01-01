País cortes de luz

Enel anuncia cortes programados de luz en cuatro comunas de la Región Metropolitana para este viernes

Por CNN Chile

01.01.2026 / 13:45

Los sectores afectados de Lo Barnechea, Las Condes, Pedro Aguirre Cerda y Maipú sufrirán interrupciones en el suministro eléctrico desde las 10:00 horas.

La empresa Enel confirmó cortes de luz programados para este viernes 2 de enero de 2026, que afectarán a sectores específicos de cuatro comunas de la Región Metropolitana.

Las interrupciones, destinadas a trabajos de mantenimiento, comenzarán a las 10:00 horas y se extenderán por un período de hasta siete horas en algunas zonas, según informó la distribuidora eléctrica.

Horarios y duración por comuna

En Lo Barnechea el corte durará hasta las 17:00 horas, la interrupción más prolongada. En Las Condes el suministro se reestablecerá a las 14:00 horas. Tanto en Pedro Aguirre Cerda como en Maipú, los cortes se extenderán hasta las 16:00 horas.

Según reportó En Cancha, la empresa advirtió que estos son cortes programados y que dispone de canales de comunicación para reportar eventuales fallas imprevistas.

