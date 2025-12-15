País corte de luz

Enel afirma que corte de luz en la RM se debió a una falla en la subestación San Cristóbal

Por CNN Chile

15.12.2025 / 23:22

Según la eléctrica la falla ocurrió en una subestación propiedad de Saesa, pero que aún no se conocen las causas.

Un corte de luz que afectó a al menos 50 mil clientes ocurrió este lunes en parte de la Región Metropolitana.

A eso de las 23:00, según informó SEC, eran más de 34 mil los clientes sin el suministro eléctrico.

Entre las comunas más afectadas son Santiago Centro, Providencia y en menor medida Independencia.

A los minutos de ocurrido el corte de luz, Enel informó que este se debe a “una falla de alta tensión en la subestación San Cristóbal, propiedad de Saesa”.

“La causa aún se encuentra en investigación”, señalaron mediante un comunicado.

