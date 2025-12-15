Enel afirma que corte de luz en la RM se debió a una falla en la subestación San Cristóbal

Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
Según la eléctrica la falla ocurrió en una subestación propiedad de Saesa, pero que aún no se conocen las causas.
Un corte de luz que afectó a al menos 50 mil clientes ocurrió este lunes en parte de la Región Metropolitana.
A eso de las 23:00, según informó SEC, eran más de 34 mil los clientes sin el suministro eléctrico.
Entre las comunas más afectadas son Santiago Centro, Providencia y en menor medida Independencia.
A los minutos de ocurrido el corte de luz, Enel informó que este se debe a “una falla de alta tensión en la subestación San Cristóbal, propiedad de Saesa”.
“La causa aún se encuentra en investigación”, señalaron mediante un comunicado.
[23:09] Una falla de alta tensión en la Subestación San Cristóbal, propiedad de Saesa, afecta el suministro eléctrico de Enel Distribución en la comuna de Santiago.
Se mantiene coordinación con la empresa de transmisión para recuperar el servicio de todos nuestros clientes a la… pic.twitter.com/3QVLW5DKcK
— @Enel_Informa_CL (@Enel_Informa_CL) December 16, 2025
