Encuesta Panel Ciudadano: Un 61% votaría por Kast y un 39% por Jara en la segunda vuelta de diciembre

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
El sondeo se realizó entre las 21:30 horas del domingo y el mediodía del lunes.
A solo dos días de la primera vuelta presidencial, la encuesta Panel Ciudadano UDD entregó un sondeo de cara a la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre, en la que competirá José Antonio Kast (Republicano) y Jeannette Jara (Partido Comunista).
Según lo informado por El Mercurio, el sondeo se realizó entre las 21:30 horas del pasado domingo y el mediodía del lunes.
Frente a la pregunta de “si la segunda vuelta presidencial fuera el próximo domingo, ¿por cuál candidatura votaría”, un 61% de los encuestados aseguró que lo haría por José Antonio Kast, mientras que un 39% aseguró que lo haría por Jeannette Jara.
Si a esto se le excluye un 12% que contestó que no votaría o que anularía, Kast llegaría al 54% versus un 34% de Jara.
Del mismo modo, el estudio detalló que Jara lograría un 43% de preferencias del votante “habitual“, mientras que solo lograría un 22% de apoyos de votantes “obligados a votar”.
Por otra parte, Kast obtendría un 49% de votos en un escenario voluntario y un 62% de los respaldos en un escenario obligatorio.
