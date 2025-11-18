Encuesta Panel Ciudadano: Un 61% votaría por Kast y un 39% por Jara en la segunda vuelta de diciembre

El sondeo se realizó entre las 21:30 horas del domingo y el mediodía del lunes.

A solo dos días de la primera vuelta presidencial, la encuesta Panel Ciudadano UDD entregó un sondeo de cara a la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre, en la que competirá José Antonio Kast (Republicano) y Jeannette Jara (Partido Comunista).

Frente a la pregunta de “si la segunda vuelta presidencial fuera el próximo domingo, ¿por cuál candidatura votaría”, un 61% de los encuestados aseguró que lo haría por José Antonio Kast, mientras que un 39% aseguró que lo haría por Jeannette Jara.

Si a esto se le excluye un 12% que contestó que no votaría o que anularía, Kast llegaría al 54% versus un 34% de Jara.

Del mismo modo, el estudio detalló que Jara lograría un 43% de preferencias del votante “habitual“, mientras que solo lograría un 22% de apoyos de votantes “obligados a votar”.

Por otra parte, Kast obtendría un 49% de votos en un escenario voluntario y un 62% de los respaldos en un escenario obligatorio.