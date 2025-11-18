País Elecciones 2025

Encuesta Panel Ciudadano: Un 61% votaría por Kast y un 39% por Jara en la segunda vuelta de diciembre

Por Héctor Basoalto

18.11.2025 / 07:47

{alt}

El sondeo se realizó entre las 21:30 horas del domingo y el mediodía del lunes.

A solo dos días de la primera vuelta presidencial, la encuesta Panel Ciudadano UDD entregó un sondeo de cara a la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre, en la que competirá José Antonio Kast (Republicano) y Jeannette Jara (Partido Comunista).

Según lo informado por El Mercurio, el sondeo se realizó entre las 21:30 horas del pasado domingo y el mediodía del lunes.

Frente a la pregunta de “si la segunda vuelta presidencial fuera el próximo domingo, ¿por cuál candidatura votaría”, un 61% de los encuestados aseguró que lo haría por José Antonio Kast, mientras que un 39% aseguró que lo haría por Jeannette Jara.

Si a esto se le excluye un 12% que contestó que no votaría o que anularía, Kast llegaría al 54% versus un 34% de Jara.

Del mismo modo, el estudio detalló que Jara lograría un 43% de preferencias del votante “habitual“, mientras que solo lograría un 22% de apoyos de votantes “obligados a votar”.

Por otra parte, Kast obtendría un 49% de votos en un escenario voluntario y un 62% de los respaldos en un escenario obligatorio.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

País Encuesta Panel Ciudadano: Un 61% votaría por Kast y un 39% por Jara en la segunda vuelta de diciembre
Remate de vehículos de Carabineros desde $100.000: Así puedes participar y acceder a los modelos disponibles
EN VIVO | CNN Chile AM: Martes 18 de noviembre de 2025
Presidente del PDG no descarta una nueva candidatura presidencial de Franco Parisi en las próximas elecciones
"Allí está la falta de profunda de la desconexión de la izquierda": Mansuy critica a la izquierda por seguridad
"Izquierda chica, infierno grande": El análisis de Joignant tras agridulce victoria de Jara en las presidenciales