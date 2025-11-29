País Elecciones 2025

Encuesta Panel Ciudadano: Un 49% de los votantes de Parisi apoyaría a Kast en segunda vuelta y un 16% a Jara

Por CNN Chile

29.11.2025 / 12:59

Un porcentaje similar ocurre con los votantes de Evelyn Matthei que fueron encuestados de cara al balotaje del 14 de diciembre.

Este sábado se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Panel Ciudadano-UDD, de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre que enfrentará a Jeannette Jara (PC) con José Antonio Kast (Republicano).

En el sondeo, se evalúo un factor clave: el traspaso de votos de Franco Parisi (PDG), quien quedó tercero en la primera vuelta tras obtener más de dos millones y medio de votos.

La encuesta arrojó que un 49% de quienes votaron por Parisi en primera vuelta, votarían por Kast en el balotaje.

Por otra parte, un 16% de los votos de Parisi se iría hacia Jara. A su vez, un 25% manifestó que no respaldaría a ninguno de los dos.

Algo similar ocurre en el caso de Evelyn Matthei, la abanderada de Chile Vamos y que quedó en quinto lugar. De sus electores, un 59% se inclinaría por Kast en la segunda vuelta, dejando a Jara con un 16% de sus respaldos que se traspasaría.

