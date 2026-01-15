Encuesta ICSO-UDP: ¿Con qué liderazgos se asocia la figura de José Antonio Kast?

En una nueva encuesta, el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales abordó las expectativas y las promesas de campaña que podría concretar José Antonio Kast en su eventual Gobierno, además de los estilos de liderazgo con los que se le asocia.

El Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales dio a conocer los resultados del octavo capítulo de la serie Clima Social de la Encuesta ICSO-UDP, que indaga en las emociones y tensiones asociadas al próximo gobierno.

Expectativas sobre el gobierno de José Antonio Kast

Consultadas las personas sobre la primera palabra que se les viene a la cabeza al pensar en la próxima administración de José Antonio Kast, las que más se repiten son “esperanza”, “seguridad”, “miedo”, “cambio” y “orden”.

El 51% asocia estas respuestas a conceptos positivos, mientras que el 40% a conceptos negativos y un 9% a conceptos neutros.

Al preguntar por las emociones que genera el gobierno entrante, el concepto más mencionado en una lista cerrada es “esperanza” (49%), seguido de “preocupación” (37%). Le siguen entusiasmo (31%), alegría (26%) y desconfianza (25%).

Cabe destacar que, entre quienes se autoidentifican con la derecha, el 80% menciona esperanza, mientras que entre quienes se identifican con la izquierda, el 61% menciona preocupación y el 63% desconfianza.

Respecto de las perspectivas para los próximos cuatro años, el 60% indica que el país mejorará un poco o mucho, el 18% cree que se mantendrá igual y el 21% piensa que empeorará.

En cuanto a la situación personal, un 60% cree que mejorará un poco o mucho, un 27% que seguirá igual y un 13% considera que empeorará.

Al abordar la posibilidad de que el presidente electo pueda implementar las propuestas planteadas durante la campaña, predomina el escepticismo.

La medida que se percibe como más posible de ser implementada es el endurecimiento de las penas para integrantes de bandas criminales, aunque solo un 48% lo considera factible.

Le siguen mejorar la vigilancia en la frontera (42%), reducir significativamente la delincuencia (30%), controlar casos de corrupción en el Estado (28%), expulsar a 300.000 migrantes del país (27%), alcanzar un mayor crecimiento económico (26%), reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares durante los primeros 18 meses (20%), crear 100.000 nuevas plazas penitenciarias en un período de cuatro años (19%) y poner fin a las listas de espera en los hospitales públicos (18%).

El liderazgo de José Antonio Kast

En esta edición se consultó a los encuestados con qué figuras o estilos de liderazgo asocian más al mandatario electo. En primer lugar destacan Sebastián Piñera (32%) y Augusto Pinochet (32%).

En tercer lugar aparece la opción “ninguno de los anteriores”, con un 23% de las menciones.

Al realizar la misma pregunta respecto de liderazgos internacionales, Donald Trump aparece en primer lugar, con un 31%, seguido por Javier Milei, con un 24%.

Nuevamente, en tercer lugar se ubica la opción “ninguno de los anteriores”, con un 20% de las preferencias.

Posturas sobre la política exterior

En términos generales, los chilenos prefieren mantener una posición de distancia o neutralidad.

Frente al conflicto entre Estados Unidos y China, el 59% considera que Chile debería mantener una posición neutral, el 30% cree que debería acercarse a Estados Unidos y el 11% a China.

En el caso de Palestina e Israel, el 79% opta por la neutralidad, el 11% por un acercamiento a Palestina y el 10% a Israel.

Respecto de Ucrania y Rusia, el 81% se inclina por la opción neutral, el 13% por Ucrania y solo el 6% por Rusia.

En relación con la operación militar realizada por Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, el 62% de los encuestados declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con dicha acción. Un 21% señala no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que un 18% manifiesta desacuerdo.

Ante las declaraciones de Donald Trump, en las que informó que Estados Unidos manejaría Venezuela hasta que se produjera una transición en el país, el 48% considera que el Gobierno de Chile debería mantener una posición neutral. En tanto, el 31% cree que Chile debería celebrar y apoyar esta intervención, mientras que el 21% estima que debería condenarla por vulnerar la independencia de un país.

Metodología