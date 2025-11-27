Encuesta Criteria: José Antonio Kast obtendría el triunfo en segunda vuelta con 51% frente al 35% de Jeannette Jara

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se impondría en una eventual segunda vuelta con un 51% de las preferencias, frente al 35% de la abanderada del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara. En tanto, los votos nulos y blancos se mantienen en 14% respecto de la medición anterior.

Los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara se despliegan en distintos puntos del país en este segundo tiempo de la carrera presidencial. El próximo 14 de diciembre se enfrentarán en el balotaje.

En la previa del inicio de la franja electoral, que comienza el domingo 30 de noviembre, la encuesta Criteria dio a conocer un nuevo sondeo: en segunda vuelta, el abanderado del Partido Republicano se impondría con un 51%, frente a un 35% de Jeannette Jara.

