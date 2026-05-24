Encuesta Criteria: Aprobación Kast baja al 37% y un 72% valora el cambio de gabinete

Una nueva edición de la Encuesta Criteria, correspondiente a este domingo 24 de mayo, reveló la evaluación ciudadana a la gestión del Presidente José Antonio Kast y el reciente cambio de gabinete.
El sondeo, realizado sobre una muestra de 1002 personas, arrojó que la aprobación del mandatario alcanzó el 37%, registrando una baja de un punto respecto de la medición anterior. En tanto, la desaprobación cayó al 49%, cuatro puntos menos que la semana pasada y su nivel más bajo en las últimas cuatro semanas.
En relación al cambio ministerial realizado el pasado 19 de mayo, que marcó la salida de Mara Sedini y Trinidad Steinter del gobierno, un 72% de los encuestados se manifestó estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con la decisión tomada.
En tanto, el proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico mantiene un 36% de respaldo. Respecto a esta iniciativa, un 45% de los encuestados considera que favorecería principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos.
Lo más leído
- Alvarado ratifica apoyo del gobierno a Sala Cuna y se impone plazo hasta el 15 de junio para presentar indicaciones en el Senado
- Confirman muerte de Teresa Berrios, histórica intérprete de la televisión chilena
- Elizalde critica plan de seguridad de Kast: "Tres campañas presidenciales, donde era el eje central, asumieron el gobierno y no tenían plan"
- Drástico cambio en la temperaturas: Pronostican máximas cercanas a los 30°C en la zona central
- Aguas Andinas informa reposición total del suministro tras megacorte en la RM