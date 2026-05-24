Encuesta Criteria: Aprobación Kast baja al 37% y un 72% valora el cambio de gabinete

Una nueva edición de la Encuesta Criteria, correspondiente a este domingo 24 de mayo, reveló la evaluación ciudadana a la gestión del Presidente José Antonio Kast y el reciente cambio de gabinete.

El sondeo, realizado sobre una muestra de 1002 personas, arrojó que la aprobación del mandatario alcanzó el 37%, registrando una baja de un punto respecto de la medición anterior. En tanto, la desaprobación cayó al 49%, cuatro puntos menos que la semana pasada y su nivel más bajo en las últimas cuatro semanas.

En relación al cambio ministerial realizado el pasado 19 de mayo, que marcó la salida de Mara Sedini y Trinidad Steinter del gobierno, un 72% de los encuestados se manifestó estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con la decisión tomada.

En tanto, el proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico mantiene un 36% de respaldo. Respecto a esta iniciativa, un 45% de los encuestados considera que favorecería principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos.