Encuesta Criteria 2025: Kast lidera intención de voto con 30% y aventaja a Jara en posible balotaje
Por CNN Chile
24.08.2025 / 13:00
El sondeo mostró un repunte del candidato republicano, mientras la oficialista Jeannette Jara cayó dos puntos. En un eventual segunda vuelta, Kast superaría a la ministra por 18 puntos.
La última Encuesta Criteria de agosto de 2025 reveló un cambio en el escenario presidencial chileno. José Antonio Kast obtuvo un 30% en las menciones espontáneas, consolidando su primer lugar con un alza de un punto.
La oficialista Jeannette Jara registró 27% (-2), mientras Evelyn Matthei se mantuvo en tercer lugar con 14%.
Panorama electoral
En un escenario de primera vuelta con candidatos definidos, Kast mantuvo su ventaja con 30%, seguido por Jara (28%) y Matthei (14%).
Los otros postulantes obtuvieron resultados menores: Franco Parisi y Johannes Kaiser lograron 7% cada uno, mientras Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés sumaron 2% y 1% respectivamente.
Según reportó T13, el estudio mostró que en un balotaje entre Kast y Jara, el republicano se impondría con 50% de las preferencias frente al 32% de la ministra, con un 18% de votos nulos o blancos.
La encuesta se realizó entre el 19 y 21 de agosto mediante un panel online a mayores de 18 años de todas las regiones y niveles socioeconómicos.