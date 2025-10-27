País

Encuesta CEP: Kast es asociado a tener más experiencia para ser Presidente y combatir la delincuencia, mientras Jara con mejorar la educación y la salud

Por CNN Chile

27.10.2025 / 12:05

Entre las preguntas de la encuesta estuvieron algunas relativas a asociar ciertos problemas o características con candidatos presidenciales. 

Este lunes se dio a conocer la versión 95 de la Encuesta CEP, en donde se abordaron diversos aspectos, uno de ellos la carrera presidencial en Chile.

Por ejemplo, José Antonio Kast fue más asociado a promover el crecimiento económico y el empleo, combatir la delincuencia y el narcotráfico, mantener el orden social, ser más honesto y confiable, tener más liderazgo, tener objetivos claros.

También la gente destacó que tiene más experiencia para ser Presidente y que está más preparado para el cargo y, finalmente, se destacó que está más capacitado para tomar decisiones difíciles.

En tanto, Jeannette Jara fue destacada como ser la persona indicada para mejorar la salud y la educación, lograr acuerdos, preocuparse más por los problemas reales del país y de los problemas de las personas.

