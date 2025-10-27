Encuesta CEP: José Antonio Kast y Jeannette Jara empatan en primer lugar de preferencias presidenciales

En tercer lugar, más atrás, está Evelyn Matthei con un 13%, Franco Parisi con un 8% y Johannes Kaiser con 6%.

Este lunes se dio a conocer una nueva versión de la Encuesta CEP, la considerada la “madre” de todas las encuestas, en donde hubo un apartado respecto de la carrera presidencial.

En el aspecto presidencial, José Antonio Kast y Jeannette Jara lideran las preferencias de los encuestados con un 23%. En tercer lugar, más atrás, está Evelyn Matthei con un 13%, Franco Parisi con un 8% y Johannes Kaiser con 6%.

Frente a la pregunta: ¿quién cree que será el próximo Presidente de Chile? El fundador del Partido Republicano lideró las preferencias ampliamente con un 37%, seguido por la exministra del Trabajo de Gabriel Boric on un 29% y más atrás Matthei con 8%.

La CEP realizó un ejercicio de “voto”, con una urna portátil y un papel con los ocho postulantes a La Moneda. El resultado de esa encuesta arrojó que en una primera vuelta Jara ganaría con un 25%, seguido por Kast con un 23%, ambos pasarían a un balotaje.

En tanto, en tres escenarios distintos de segunda vuelta, Jara perdería tanto con Kast como con Jara. En el primer caso, Kast obtendría un 41% y Jara un 33%; en tanto frente a la exalcaldesa de Providencia, la comunista sacaría un 33% de votos y Matthei 37%.

Y en un duelo entre las dos derechas de Kast y Matthei, el republicano se impondría por un 33% versus un 29%.