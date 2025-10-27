Encuesta CEP: Aprobación del Gobierno repunta y llega al 28% pero desaprobación sigue sobre el 60%

El sondeo reflejó una variación estadísticamente significativa en la aprobación del Ejecutivo.

Este lunes se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), a pocas semanas de las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de noviembre.

En el sondeo, se planteó la pregunta sobre la aprobación al Gobierno dirigido por el Presidente Gabriel Boric.

Al respecto, se indicó que un 28% aprueba la gestión, mientras que un 62% señaló que la desaprueba.

Según señaló la coordinadora de Opinión Pública del CEP, la aprobación sufrió una variación estadísticamente significativa, dado que en el sondeo de mayo pasado la aprobacón llegó al 23%-

De esta forma, la valoración positiva del Ejecutivo llegó a su segundo punto más alto en la Encuesta CEP, solo superado por el 30% de aprobación de agosto y septiembre de 2024.