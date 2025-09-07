Encuesta Cadem: Jara lidera el primer lugar en la carrera presidencial, seguida por Kast y Matthei
Por Polet Herrera
07.09.2025 / 20:23
En una nueva edición de la Encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la primera semana de septiembre, la candidata del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, lidera la carrera presidencial con un 28%, seguida por el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, con un 26%, y en tercer lugar destaca la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei.
Al desglosar los datos, la exministra del Trabajo alcanzó el primer lugar con un 28% (+2 puntos), seguida por el fundador del Partido Republicano, con un 26%, quien ha tenido una caída de 4 puntos en las últimas seis semanas, mientras que la exalcaldesa de Providencia sube a un 16% (+2 puntos).
Segunda vuelta presidencial
En un eventual escenario de segunda vuelta, Kast superaría a Jara por 10 puntos (42% vs. 32%), mientras que Matthei la derrotaría por 11 puntos (43% vs. 32%).
En un balotaje entre Kast y Matthei, la carta del Partido Republicano se impondría ante la abanderada de Chile Vamos por 6 puntos (36% vs. 30%).
Metodología
- Técnica: Encuestas telefónicas aplicadas mediante el sistema CATI a celulares de prepago y postpago.
- Universo: Hombres y mujeres de 18 años o más, residentes en las 16 regiones del país.
- Muestra y cobertura semanal: Se realizaron 703 encuestas efectivas a partir de 7.223 llamados, lo que representa una tasa de éxito del 9,7%.
- Fecha de terreno: Miércoles 3 al viernes 5 de septiembre de 2025.