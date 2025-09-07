Encuesta Cadem: Jara lidera el primer lugar en la carrera presidencial, seguida por Kast y Matthei

En una nueva edición de la Encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la primera semana de septiembre, la candidata del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, lidera la carrera presidencial con un 28%, seguida por el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, con un 26%, y en tercer lugar destaca la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Al desglosar los datos, la exministra del Trabajo alcanzó el primer lugar con un 28% (+2 puntos), seguida por el fundador del Partido Republicano, con un 26%, quien ha tenido una caída de 4 puntos en las últimas seis semanas, mientras que la exalcaldesa de Providencia sube a un 16% (+2 puntos).

📌 #Cadem @jeannette_jara lidera la primera vuelta con 28% (+2pts), seguida por @joseantoniokast , que ha caído 4 puntos en las últimas 6 semanas, y llega a 26%. @evelynmatthei acorta distancia y sube a 16% (+2pts)#InsightChile #PlazaPublica pic.twitter.com/HrM0ROrkxd — Cadem_cl (@Cadem_cl) September 7, 2025

Segunda vuelta presidencial

En un eventual escenario de segunda vuelta, Kast superaría a Jara por 10 puntos (42% vs. 32%), mientras que Matthei la derrotaría por 11 puntos (43% vs. 32%).

En un balotaje entre Kast y Matthei, la carta del Partido Republicano se impondría ante la abanderada de Chile Vamos por 6 puntos (36% vs. 30%).

El debate de las multas

🗳️#Cadem 58% considera que el voto debería ser obligatorio y con multa para chilenos y extranjeros habilitados para votar, 25% opina que no debería haber multa y 16% que sólo debería haber multa para los chilenos.#InsightChile #PlazaPublica pic.twitter.com/OvkzhG3VSh — Cadem_cl (@Cadem_cl) September 7, 2025

Metodología