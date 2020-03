Cadem publicó los resultados de su encuesta Plaza Pública, correspondiente a la cuarta semana de febrero, la que revela en esta ocasión que, tras una nueva edición del Festival de Viña, el apoyo a las movilizaciones aumentó 10 puntos, alcanzando el 66% de aprobación.

Asimismo, el 92% de los encuestados cree que en marzo o abril volverán las movilizaciones masivas, mientras que el 81% cree que se generarán nuevos focos de violencia extrema.

Por su parte, la forma como el presidente Sebastián Piñera está conduciendo su Gobierno es aprobada por un 12%. En tanto, su desaprobación alcanzó un 81% (-2pts).

Del mismo modo, un 59% de la muestra afirmó que no le gusta el mandatario y cree que ha hecho un mal Gobierno. Las principales razones para desaprobar entre quienes declaran que les gusta el presidente son, primero, el no satisfacer las demandas sociales (38%), seguido de lejos por no controlar el orden público (28%), un mal equipo de ministros (20%) y la economía (8%).

En cuanto al desempeño del equipo de ministros y ministras del presidente, la encuesta mantuvo los mismos porcentajes de la semana anterior: 81% de aprobación y 14% de desaprobación.

Sobre el Festival de Viña, el 67% de los encuestados asegura haberlo visto y entre ellos, el 49% evaluó el certamen como regular, mientras que el 34% lo hizo como bueno o muy bueno.

Por otro lado, el 73% de la muestra valoró positivamente la rutina de Stefan Kramer y el 66% la presentación de Mon Laferte. En el otro extremo, el 33% consideró que la rutina de Ernesto Belloni estuvo regular.