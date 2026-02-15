Encuesta Cadem: 66% espera cambios positivos con Kast y 57% prioriza seguridad como principal desafío

La Encuesta Plaza Pública Cadem correspondiente a la segunda semana de febrero revela altas expectativas frente al gobierno de José Antonio Kast. Un 66% de los encuestados espera cambios positivos en menos de un año, y dentro de ese grupo, el 35% cree que ocurrirán en menos de seis meses.

Las áreas que la ciudadanía prioriza para las nuevas autoridades son seguridad, delincuencia y orden público (57%), seguidas por economía, inflación, crecimiento y empleo (35%).

Evaluación del gobierno saliente y otros temas

Un 56% cree que a Chile le irá bien con la nueva administración, mientras los sentimientos predominantes son optimismo (20%), preocupación (17%) y esperanza (14%).

En paralelo, la aprobación al presidente Gabriel Boric alcanza el 33% (-3pts), frente a un 59% de desaprobación (+1pto).

Sobre la posible ayuda humanitaria a Cuba, el 52% se manifiesta en desacuerdo. Finalmente, un 76% vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl, con un 48% de aprobación frente a un 33% de rechazo.