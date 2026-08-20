Encuesta Cadem: 58% de los consultados está en desacuerdo y un 37% a favor de que el nuevo Estado de Excepción del Gobierno dependa solo del Presidente

Este jueves se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Cadem, la que abordó una de las principales polémicas protagonizadas por el Gobierno durante los últimos días: el alcance de la reforma en seguridad presentada ante el Congreso.

Uno de los principales puntos en controversia —que incluso ha generado división en el oficialismo— guarda relación con el nuevo Estado de Excepción Constitucional que puede ser convocado por motivos de seguridad pública.

La propuesta de la administración del Presidente José Antonio Kast plantea que se pueda establecer la medida de restricción por 120 días, con otros 120 prorrogables, sin tener que pasar por la autorización del Congreso.

En este contexto, solo el 37 % de los encuestados señaló que está de acuerdo con que la medida restrictiva pueda ser determinada únicamente por el Presidente. Por otra parte, el 58 % se mostró en desacuerdo con la propuesta.

👍🏻👎🏻#Cadem 37% de acuerdo y 58% en desacuerdo con que nuevo Estado de Excepción pueda ser decretado sólo por el Presidente, pero apoyo crece a 52% si cuenta con aprobación del Congreso.

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Del mismo modo, se indicó que un 50% respalda la agenda de seguridad presentada por el Presidente Kast, mientras que un 39% la rechaza.