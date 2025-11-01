Encuesta Bicentenario UC 2025: Aumenta el conflicto entre derecha e izquierda, la adhesión al voto obligatorio y las tensiones entre chilenos e inmigrantes

El conflicto político —entre gobierno y oposición, y entre izquierda y derecha— se ha posicionado como el de mayor intensidad, superando el 80% de las menciones, según los resultados de la Encuesta Nacional Bicentenario UC 2025. También destaca el aumento de las tensiones entre chilenos e inmigrantes, especialmente en las dimensiones económica y de convivencia.

La Encuesta Nacional Bicentenario UC 2025 reveló las percepciones y emociones que predominan hoy en la sociedad chilena, abordando temas de cohesión social, familia, religión, democracia y política.

El subdirector de Vinculación e Incidencia del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Cáceres, destacó que los resultados muestran una ciudadanía cada vez más sola, pese al auge de las redes sociales. “La sociedad desconfía profundamente de la política, pero al mismo tiempo declara más optimismo sobre el futuro de Chile; afirma creer en el esfuerzo individual, pero sigue esperando que el Estado provea certezas mínimas para poder proyectar la vida”, explicó.

Cáceres añadió que “son hallazgos que parecen en tensión, incluso contradictorios, pero que hablan de un país que busca nuevas formas de relacionarse y de enfrentar los conflictos y desafíos del futuro”.

Aumenta el optimismo sobre el desarrollo del país

Las expectativas sobre el desarrollo de Chile alcanzaron su punto más alto en quince años: un 59% de los encuestados cree que, en una década, el país habrá alcanzado —o al menos avanzado sustantivamente hacia— la condición de nación desarrollada. En 2022, esa cifra era de apenas 37%.

Para Francisca Alessandri, miembro del comité directivo de la encuesta, este repunte está vinculado al contexto electoral: “Cada vez que hay una elección o un cambio de gobierno cercano, las expectativas tienden a subir. La ciudadanía se permite pensar que habrá un giro en el rumbo, que se van a destrabar problemas que parecen estancados”.

No obstante, Alessandri precisó que este optimismo se expresa más a nivel nacional que personal: “Hay una cierta reticencia a ser muy optimistas respecto de las posibilidades personales de mejorar la propia situación económica”. Solo un 17% cree que podrá comprar una vivienda en los próximos diez años; un 31% considera posible emprender un negocio propio; y un 27% estima que alguien de clase media podría alcanzar una buena situación económica.

“Tenemos redes inmensas, pero vínculos frágiles”

Casi la mitad de los encuestados (48%) declaró haberse sentido solo en la última semana, ya sea algunas veces, la mayor parte del tiempo o siempre. Entre quienes tienen entre 18 y 24 años, la cifra asciende al 62% si se incluye a quienes dicen haberse sentido solos “a veces”.

“El fenómeno de la hiperconectividad nos volvió muy eficientes para coordinar cosas concretas —jugar fútbol, trabajar en grupo, compartir un hobby—, pero dejó menos espacio para relaciones profundas, de confianza mutua. Son vínculos funcionales, no necesariamente vínculos que sostienen”, explicó Héctor Carvacho, académico de la Escuela de Psicología UC.

En el caso de los jóvenes, un 24% dice sentirse solo con frecuencia o casi todo el tiempo. “Es un porcentaje alto y preocupante”, señaló Carvacho, agregando que no es un fenómeno exclusivo de Chile: “La soledad juvenil está apareciendo en muchos países. Es parte de una forma nueva de relacionarnos. Tenemos redes inmensas, pero vínculos frágiles”.

Migración y conflicto social: percepciones en aumento

La encuesta también evidenció un aumento en la percepción de conflicto entre chilenos y migrantes. Un 77% de los consultados afirma que existe “gran conflicto” entre ambos grupos —el nivel más alto desde que se mide—, y un 85% considera que “hay demasiados inmigrantes” en el país.

Para Roberto Méndez, académico de la Escuela de Gobierno UC, este aumento tiene un punto de inflexión claro: “El alza se produce después de la pandemia, específicamente desde 2021. En ese periodo aparece con fuerza el crimen organizado, extremadamente violento, y parte de la población asocia la llegada de migrantes irregulares con la delincuencia. Esa asociación explica en gran parte el salto que vemos”.

Méndez identificó tres dimensiones que configuran estas percepciones:

Amenaza económica : “Las personas temen que la inmigración afecte el empleo, los salarios o el acceso a la vivienda, pero esa percepción se ha mantenido estable en torno al 40% desde 2017”.

: “Las personas temen que la inmigración afecte el empleo, los salarios o el acceso a la vivienda, pero esa percepción se ha mantenido estable en torno al 40% desde 2017”. Tensión de convivencia : “Los conflictos por estilos de vida, uso del espacio público o celebraciones eran antes marginales (4%), y hoy llegan al 10%, con otro 18% que dice tener conflictos de vez en cuando. Es bajo, pero está subiendo”.

: “Los conflictos por estilos de vida, uso del espacio público o celebraciones eran antes marginales (4%), y hoy llegan al 10%, con otro 18% que dice tener conflictos de vez en cuando. Es bajo, pero está subiendo”. Amenaza simbólica o identitaria: “Un 59% siente que la migración pone en riesgo nuestra identidad nacional, valores y tradiciones. Curiosamente, coincide con una revalorización de los símbolos patrios, de la historia y de nuestros héroes”.

Pese a ello, Méndez enfatizó que “la convivencia diaria sigue siendo, en su mayoría, positiva. La mayor parte de los chilenos declara tener buenas o excelentes relaciones con migrantes, y eso hay que protegerlo. Incluso, mientras más interacción existe, mejores son las percepciones”.

Sin embargo, advirtió que las actitudes están cambiando: “En 2017, más del 70% apoyaba que los migrantes con su situación regular al día tuvieran los mismos derechos que los chilenos; hoy esa cifra es de 59%. Sigue siendo mayoría, pero va a la baja”.

“El país se percibe en conflicto, pero en la vida diaria no siempre lo está. Esa distancia entre el problema nacional y la relación cara a cara sigue siendo enorme, y es justamente ahí donde todavía tenemos algo que cuidar”, concluyó.

Otros resultados

El conflicto político (entre gobierno y oposición, y entre izquierda y derecha) alcanza el nivel más alto, superando el 80% de las menciones.

Las tensiones entre chilenos e inmigrantes (77%) y entre el Estado y el pueblo mapuche (72%) también presentan altos niveles de conflictividad.

La percepción de que Chile es un país corrupto se incrementa y alcanza un 81%, aunque solo un 6% considera que es más corrupto que otros países de América Latina.

Los municipios (47%) y el Gobierno (36%) son las instituciones donde los ciudadanos sienten que sus ideas están mejor representadas.

El 74% de los encuestados apoya mantener el voto obligatorio.

