Encuentran cuerpo flotando en la bahía de San Antonio: Correspondería a una mujer

Desde la Armada detallaron que el hallazgo fue posible tras un aviso a través del número de emergencias marítimas.

La mañana de este sábado, la Armada informó el hallazgo de un cuerpo sin vida en la bahía del puerto de San Antonio, en la Región de Valparaíso.

El hallazgo fue tras un aviso recibido a través del número de emergencias marítimas. “Se recibió un llamado al número 137 alertando sobre la presencia de una persona flotando en la bahía del puerto de San Antonio”, tras lo que se activó un procedimiento en el sector.

La Autoridad Marítima indicó que dispusieron “de forma inmediata el despliegue de medios de Policía Marítima y un bote de goma perteneciente a la Lancha de Servicios Generales (LSG) San Antoni, con el objetivo de verificar la situación y adoptar las medidas correspondientes”.

Tras el operativo, desde la institución informaron que “personal de la Armada constató la presencia de un cuerpo sin signos vitales, aparentemente de sexo femenino, procediendo a resguardar el sitio del hallazgo conforme a los protocolos vigentes e informando a las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias de rigor”.

La Capitanía de Puerto de San Antonio reitera su compromiso permanente con la seguridad de la vida humana en el mar y recuerda a la comunidad la importancia de informar oportunamente cualquier situación de emergencia marítima al número 137“, cerraron en el comunicado.