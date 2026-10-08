Encuentran cuerpo en canal del río Mapocho: PDI realiza diligencias

La tarde del miércoles, un cuerpo sin vida fue hallado en un canal del río Mapocho, a la altura de Pedro de Valdivia, en Providencia.

El comisario Vicente Torres, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, señaló que personal de la Brigada acudió hasta un costado del río Mapocho, específicamente a un canal de regadío donde se encontraba una persona fallecida.

Tras ello, detalló que la víctima “fue encontrada por personas que caminaban por el sector, donde observaron el cuerpo sin vida de un hombre adulto”.

Se trata de un sujeto de alrededor de 50 años que todavía no ha sido identificado.

Los detectives de la Brigada se encuentran realizando diligencias para poder determinar la identidad de la víctima y también ubicar a su familia.

De manera paralela, se realizan trabajos para establecer las circunstancias que provocaron su muerte y cómo llegó el cuerpo al canal de regadío.