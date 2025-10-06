País indonesia

Encuentran cuerpo de chileno desaparecido tras derrumbe de mina de cobre en Indonesia

Por CNN Chile

06.10.2025 / 10:43

{alt}

Los equipos de búsqueda recuperaron tres cuerpos, entre ellos el del ingeniero chileno.

Este lunes, la Cancillería confirmó el hallazgo de Víctor Bastida, ingeniero chileno desaparecido tras el derrumbe de una mina de cobra en Indonesia.

Lo que se sabe de la muerte de chileno en Indonesia

Cancillería señaló que “el Consulado de Chile en Yakarta fue informado del hallazgo sin vida del connacional Víctor Bastida, quien estaba desaparecido tras un derrumbe al interior del yacimiento Grasberg Block Cave,”.

En esta línea, lamentaron “profundamente” lo sucedido. “Continuaremos en permanente contacto con su familia, dándole acompañamiento, orientación y la asesoría consular que requieran”, según consignó Bio-Bío.

Los medios indonesios reportaron que los equipos de búsqueda recuperaron tres cuerpos, entre ellos el del ingeniero chileno, sumándose a los otros dos cadáveres que ya habían logrado ser recuperados.

Unas 800.000 toneladas métricas de material húmedo inundaron la mina Grasberg — la segunda mayor mina de cobre del mundo— el pasado lunes 8 de septiembre, atrapando a siete trabajadores.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Negocios Hubo más de 90 mil compras solo en la primera hora del CyberMonday: ¿Hasta cuando se extienden las ofertas?
Montes y dichos sobre presencia de "mano derecha" de dueño de terreno tomado en comando de Jara: "Se transformó en algo que no era lo que se dijo"
Continúan roces entre ministro Montes y Jeannette Jara tras dichos sobre reconstrucción en Valparaíso
Escenario sin Matthei en segunda vuelta: Presidente de la UDI dice que apoyarán “a quien compita contra Jeannette Jara”
Chile vs. México: ¿A qué hora, cuándo y dónde ver en vivo el partido por los octavos de final del Mundial Sub 20?
Aumentan casos de cáncer en personas menores de 50 años: ¿Qué patrones explicarían el alza?