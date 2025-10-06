Encuentran cuerpo de chileno desaparecido tras derrumbe de mina de cobre en Indonesia

Los equipos de búsqueda recuperaron tres cuerpos, entre ellos el del ingeniero chileno.

Este lunes, la Cancillería confirmó el hallazgo de Víctor Bastida, ingeniero chileno desaparecido tras el derrumbe de una mina de cobra en Indonesia.

Lo que se sabe de la muerte de chileno en Indonesia

Cancillería señaló que “el Consulado de Chile en Yakarta fue informado del hallazgo sin vida del connacional Víctor Bastida, quien estaba desaparecido tras un derrumbe al interior del yacimiento Grasberg Block Cave,”.

En esta línea, lamentaron “profundamente” lo sucedido. “Continuaremos en permanente contacto con su familia, dándole acompañamiento, orientación y la asesoría consular que requieran”, según consignó Bio-Bío.

Los medios indonesios reportaron que los equipos de búsqueda recuperaron tres cuerpos, entre ellos el del ingeniero chileno, sumándose a los otros dos cadáveres que ya habían logrado ser recuperados.

Unas 800.000 toneladas métricas de material húmedo inundaron la mina Grasberg — la segunda mayor mina de cobre del mundo— el pasado lunes 8 de septiembre, atrapando a siete trabajadores.