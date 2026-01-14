País Julia Chuñil

Encuentran cédula de identidad de Julia Chuñil en casa de uno de sus hijos imputados

Por CNN Chile

14.01.2026 / 17:00

La información fue conocida durante la audiencia en la que el tribunal resolvió ampliar la detención de cuatro personas vinculadas al caso y fijar para este jueves la audiencia de formalización.

Un nuevo antecedente clave se sumó este miércoles a la investigación por la desaparición de la activista medioambiental y dirigenta mapuche Julia Chuñil: Carabineros encontró la cédula de identidad de la víctima en el domicilio en Temuco de uno de sus hijos, que figura como imputado en la causa.

El hallazgo fue informado durante la audiencia en la que el tribunal resolvió ampliar la detención de cuatro personas investigadas por el caso, entre ellas tres hijos de Chuñil —Javier Troncoso Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil— además de su exyerno.

Las detenciones se concretaron durante la madrugada de este miércoles.

Según detalló la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, la cédula encontrada corresponde al documento que Julia Chuñil utilizaba en vida y fue localizada en el domicilio de Pablo San Martín, uno de los imputados.

La persecutora subrayó que este antecedente se incorpora a una causa de alta complejidad, que reúne un extenso volumen de diligencias en curso.

Tribunal acoge solicitud para postergar la formalización

Pese a los alegatos presentados por las defensas, el tribunal declaró ajustadas a derecho las detenciones.

Sin embargo, acogió la solicitud de los abogados para postergar la audiencia de formalización, la que quedó fijada para este jueves 15 de enero a las 11:00 horas.

Desde la Defensoría Penal Pública, que representa al exyerno de la víctima, se argumentó que los antecedentes de la investigación fueron entregados recién durante la mañana, lo que —según indicaron— impidió su revisión completa.

A esta petición se sumó la abogada de los hijos de Chuñil, Karina Riquelme, quien afirmó no haber recibido aún la carpeta investigativa.

La fiscal Esquivel respaldó la ampliación de la detención y solicitó además que los imputados permanezcan incomunicados entre sí, señalando que el tribunal también autorizó nuevas diligencias investigativas.

Esto, explicó, debido a que el cuerpo de la dirigente mapuche aún no ha sido encontrado.

