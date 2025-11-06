País melipilla

Encuentran un arma tipo Uzi en una parcela de Melipilla donde sujetos ocultaban autos robados

Por CNN Chile

06.11.2025 / 12:10

En el lugar también se incautó munición, cinco vehículos y marihuana dosificada.

Un procedimiento policial permitió la incautación de un arma tipo Uzi, municiones y droga en una parcela en Melipilla.

La acción se realizó durante la tarde del miércoles, cuando Carabineros de la SIP de la 24° Comisaría de Melipilla llegaron hasta la Parcelación Tokio A. 

Desde el exterior, los funcionarios divisaron en el patio una gran cantidad de vehículos, constatando que tres de ellos mantenían encargo vigente por robo.

Debido a ello, los efectivos llamaron al encargado del inmueble y detuvieron a tres sujetos,  identificados como L. A. S. R., de 37 años, chileno, con antecedentes penales; E.D.N., de nacionalidad venezolana, 24 años, y P. I. S. R., chileno, 45 años, con antecedentes.

Además, durante la inspección del domicilio se encontró una “sustancia vegetal de coloración verde, atribuible a marihuana”, junto a un arma de fogueo tipo Uzi adaptada para el disparo y sin número de serie visible y 17 cartuchos de munición calibre 9 mm.

El mayor Rodrigo Vera, comisario de la 24 Comisaría de Carabineros Melipilla, detalló que durante el operativo “se logró la incautación de una pistola tipo Uzi, además de munición de 9 milímetros, marihuana dosificada y la incautación de cinco vehículos, los cuales mantenían en cargo por robo vigente”.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

