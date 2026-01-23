Encuentran cuerpo de trabajador succionado en estanque de Essbio en Tomé: Denuncian graves fallas de seguridad

El cuerpo fue encontrado durante la madrugada de este viernes, luego de más de 12 horas de búsqueda, procedimiento que fue reportado por la propia empresa.

Murió el trabajador que fue succionado por un ducto de un estanque de agua potable en la comuna de Tomé, Región del Biobío, de la empresa Servicios Sanitarios del Biobío (Essbio).

El hecho ocurrió durante la jornada del jueves y es investigado por las autoridades correspondientes.

Según informó la compañía, la víctima era un técnico especializado en trabajos sumergidos, perteneciente a la empresa contratista Ápala Marine, que prestaba servicios para la sanitaria.

El accidente se produjo mientras el trabajador efectuaba tareas de limpieza al interior de un pozo de agua.

El cuerpo fue encontrado durante la madrugada de este viernes, luego de más de 12 horas de búsqueda, procedimiento que fue reportado por la propia empresa.

Posteriormente, la víctima fue identificada como Julio Alfaro, buzo comercial y trabajador oriundo de la ciudad de Los Ángeles.

En conversación con T13, José Contreras, un amigo y compañero de trabajo de Alfaro, denunció posibles negligencias en las condiciones laborales.

Según relató, el trabajador se encontraba realizando tareas de limpieza en un espacio confinado de alto riesgo, donde debían haberse aplicado sistemas de bloqueo para evitar el paso de agua.

“Eran dos válvulas, una superior y una inferior. Solo se cerró la de arriba y faltó cerrar la de abajo. Por esa válvula el cuerpo de él fue succionado”, afirmó.

Contreras explicó además que en este tipo de faenas se utiliza un sistema de bloqueo que identifica a cada trabajador involucrado en la tarea, mecanismo que —según su versión— no habría estado completamente implementado.

“Si se bloqueó una válvula y no la otra, entonces nunca existió el bloqueo completo”, sostuvo.

También denunció que Julio Alfaro no contaba con contrato de trabajo, pese a la alta peligrosidad de la labor que desempeñaba, y aseguró que en el lugar no había prevencionistas de riesgos de ninguna de las dos empresas.

“El buceo comercial es una profesión de muy alto riesgo. Todos estamos expuestos, pero aquí faltaron muchas medidas básicas. No había contrato, no había prevención y eso es gravísimo”, lamentó.