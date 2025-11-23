Encontrada en Lampa sin recordar dónde estaba: Esto es lo que se conoce sobre el caso de Kytzia Zamora

La adolescente de 15 años fue encontrada en Lampa tras dos días sin paradero conocido. Un residente alertó a las autoridades al verla desorientada, lo que permitió su identificación y posterior reencuentro con su familia.

Las autoridades confirmaron durante la tarde de este sábado el hallazgo de Kytzia Zamora, estudiante del Liceo Carmela Carvajal cuyo paradero se desconocía desde el miércoles 19 de noviembre, cuando fue vista por última vez en la comuna de Providencia tras salir de su jornada escolar.

De acuerdo con información entregada por personal de seguridad municipal de Lampa, la adolescente fue ubicada alrededor de las 19:30 horas luego de que un residente alertara sobre la presencia de una joven desorientada en el sector de Agua Clara con Camino Lo Echevers.

El vecino relató que, al ofrecer ayuda, la menor señaló vivir en Conchalí y desconocer dónde se encontraba.

La verificación posterior con registros de personas extraviadas permitió confirmar que se trataba de Kytzia, quien mantiene residencia en Huechuraba.

Tras ello, fue trasladada a un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) para los procedimientos de rigor, donde finalmente se reencontró con su familia.

Aunque aún no se han entregado detalles adicionales sobre las circunstancias del caso, las autoridades indicaron que la joven se encuentra en buen estado de salud y ya está de regreso en su hogar.