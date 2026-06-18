Entregas Fuera de Casa se duplican durante Cyber: Blue Express Copec registra fuerte crecimiento en su red de puntos y lockers

El Cyber Day realizado a comienzos de junio dejó en evidencia una transformación en los hábitos de consumo de los chilenos. Según cifras de Blue Express Copec, las entregas realizadas a través de su red de puntos y lockers se duplicaron respecto de la edición anterior, consolidando el crecimiento de las denominadas Entregas Fuera de Casa en el país.

La tendencia responde a una demanda cada vez mayor por alternativas que permitan a las personas decidir dónde y cuándo retirar sus compras, sin depender de horarios específicos de entrega en domicilio. Actualmente, este modelo está disponible en más de 320 comunas del país a través de una red compuesta por más de 600 lockers y más de 3.000 Puntos Blue Express.

De hecho, los lockers más activos durante este Cyber estuvieron ubicados en regiones: el primer lugar se lo llevó Linares, que durante el evento recibió cerca de 500 paquetes. En el segundo puesto se ubicó el locker de Villarrica y el tercer lugar lo ocupó Curicó, posicionándose como los lockers con más retiros a nivel nacional.

Otro hito relevante fue la incorporación del locker ubicado en Puerto Williams, el más austral del mundo, que comenzó a operar hace apenas unas semanas y ya recibió 12 pedidos durante el evento, mientras que el Punto Blue Express de Rapa Nui recibió 1.000 envíos durante esta edición, ampliando el acceso a soluciones logísticas en zonas extremas del país.

Entre otros datos llamativos que dejó el Cyber, destaca que la mayoría de los usuarios prefiere retirar sus pedidos fuera del horario laboral. Por ejemplo, en la comuna de Penco, el 91% de los retiros se realizó entre las 17:00 y las 23:00 horas. Incluso, algunos usuarios retiraron sus compras entre las 3 y las 4 de la madrugada, aprovechando la disponibilidad 24/7 de los lockers.

“Los resultados de este Cyber reflejan una tendencia que observamos con fuerza hace varios años: las personas buscan cada vez más flexibilidad y autonomía para recibir sus compras. Las Entregas Fuera de Casa responden a esa necesidad y se están consolidando como una alternativa cada vez más relevante dentro del ecommerce”, señaló Olivier Paccot, gerente general de Blue Express Copec.

Actualmente, la compañía continúa fortaleciendo su red de puntos y lockers a nivel nacional, con el objetivo de acercar soluciones logísticas más convenientes tanto para consumidores como para emprendedores, pymes y empresas que venden online.

Los resultados de Cyber 2026 muestran que las Entregas Fuera de Casa dejaron de ser una alternativa complementaria para convertirse en una opción cada vez más relevante dentro del ecommerce, impulsada por consumidores que buscan mayor flexibilidad, conveniencia y control sobre sus compras.