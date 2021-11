En horas de la madrugada, un grupo de encapuchados atacó el fundo de la familia del diputado de Renovación Nacional, Jorge Rathgeb, en Traiguén, Región de La Araucanía.

A través de un comunicado, el parlamentario expresó que alrededor de 9 sujetos armados atacaron su predio, incendiando tres bodegas, maquinarias, equipos de trabajo y un vehículo.

“Acto seguido irrumpen en la casa habitación, iniciando fuego en el comedor y dirigiéndose a los dormitorios donde estaba el matrimonio que trabaja en el predio -ambos adultos mayores- a quienes apuntaron con armas, obligándolos a levantarse y salir de la vivienda la que ya se encontraba envuelta en llamas”, precisó Rathgeb.

Tras esto, el parlamentario pidió que se apruebe la extensión del Estado de Excepción de Emergencia en la macrozona sur, que comprende dos provincias de Biobío, y dos de La Araucanía.

“Esto sigue demostrando que el Estado de Emergencia debe mantenerse y el Gobierno exigir que el trabajo investigativo pueda arrojar resultados, no solo por lo que me ha tocado vivir con mi familia, sino por todos quienes han sido víctimas de estos hechos”, dijo.

“A pesar de este hecho de carácter terrorista como he indicado y he señalado constantemente en mis intervenciones, seguiré en mi rol de parlamentario alzando la voz para que esto no se reitere”, cerró.