Encapuchado obligó a punta de fusil a cazadores a andar en ropa interior y mató a tres perros en Ercilla

Por CNN Chile

27.10.2025 / 18:07

La situación se dio cuando dos hombres se encontraban cazando en un camino paralelo a la Ruta R-382, kilómetro 6, en Pidima. 

Un hecho delictual se vivió este fin de semana en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

Fue en ese acto que un sujeto encapuchado los abordó y los amenazó con un fusil y una pistola, robándoles todas sus pertenencias: teléfonos, llaves del vehículo, billeteras y ropa, ordenándoles retirarse del lugar, lo que hicieron en ropa interior.

Mientras huían, las víctimas escucharon disparos dirigidos a los ocho perros que los acompañaban.

Tras arribar al lugar, personal policial encontró a 3 perros muertos y dos heridos. Además, detectaron una inscripción hecha con ramas en el suelo con la palabra “APRA”. La camioneta de las víctimas no fue encontrada.

