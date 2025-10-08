EN VIVO | CNN Chile Radio: Miércoles 8 de octubre de 2025

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
Conduce: María Paz Ortiz
Sigue la transmisión en vivo de CNN Chile AM, CNN Chile Radio y Agenda Económica de este miércoles 8 de octubre de 2025.
