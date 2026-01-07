País cnn chile

50 años de Fundación Chile: Liderando la innovación y el desarrollo sostenible

Por CNN Chile

07.01.2026 / 07:10

Fundación Chile da inicio oficial a su año aniversario número 50, reafirmando su compromiso con el desarrollo del país.

Sigue la transmisión en vivo de CNN Chile AM de este lunes 5 de enero de 2025.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Vallejo descarta motivación política en salida de embajadora Pakarati: “Es una decisión institucional”
Defensoría de la Niñez oficia a organismos tras informe de Contraloría sobre personas inhabilitadas para trabajar con niños
Maitencillo: Indignación por pareja que fue captada lanzando polluelos de gaviota desde la azotea de un edificio
Comisión de Hacienda de la Cámara Baja inició tramitación del proyecto de reajuste al sector público
Padre queda en riesgo vital tras ser baleado frente a sus hijos durante violento robo en Peñalolén
Insólito: Banco de Chile cerró cuenta de ahorro de cliente porque lo declaró muerto