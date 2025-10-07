País cnn chile

EN VIVO | CNN Chile AM: Martes 7 de octubre de 2025

Por CNN Chile

07.10.2025 / 07:09

Conduce: María Paz Ortiz.

Sigue la transmisión en vivo de CNN Chile AM de este martes 7 de octubre de 2025.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Mundo Tres científicos reciben el Premio Nobel de Física 2025 por sus descubrimientos en el campo de la mecánica cuántica
Figura argentina Sub 20 se burla de Chile por ausencia en el Mundial: “Disfrutan porque quedaron afuera del otro”
Mundial Sub 20 en Chile: ¿Qué partidos hay este martes y dónde se podrán ver en vivo?
Holandés se vuelve viral en TikTok tras sorprender cantando canciones de histórica banda chilena
Ecuador deporta a periodista español-chileno que reportaba sobre las protestas por considerarlo “una amenaza”
