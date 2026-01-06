País cnn chile

EN VIVO | CNN Chile AM: Martes 6 de enero de 2026

Por CNN Chile

06.01.2026 / 07:06

Conduce: Valentina Nieto.

Sigue la transmisión en vivo de CNN Chile AM de este lunes 5 de enero de 2025.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Robo frustrado en empresa de Quinta Normal termina con cuatro detenidos: Uno tenía orden vigente por el mismo delito
Terremoto de magnitud 6,2 sacude el oeste de Japón
EN VIVO | CNN Chile AM: Martes 6 de enero de 2026
Mansuy: ¿Por qué la comunidad sudamericana fue tan radicalmente impotente para frenar la tiranía chavista?
Joignant y la captura de Maduro: "No hay un genuino interés por la democracia; estamos en presencia de un acto imperial"
Escobar tras la intervención militar en Venezuela: ¿Qué pasará con Groenlandia, Taiwán y Ucrania?