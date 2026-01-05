País cnn chile

EN VIVO | CNN Chile Radio: Lunes 5 de enero de 2026

Por CNN Chile

05.01.2026 / 07:10

Conduce: Sebastián Aguirre.

Sigue la transmisión en vivo de CNN Chile AM de este lunes 5 de enero de 2025.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

