¿En qué consiste el proyecto de reforma constitucional de igualdad de género en el sistema electoral anunciado por el Gobierno?

El proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente Boric busca corregir las desigualdades estructurales en la representación política de las mujeres y garantizar su acceso a los espacios de toma de decisiones, asegurando así una democracia más inclusiva, equitativa y representativa.

El presidente Gabriel Boric presentó un ambicioso proyecto de reforma constitucional cuyo principal objetivo es garantizar la igualdad de género en el sistema electoral chileno, buscando eliminar las barreras históricas que han restringido el acceso de las mujeres a los espacios de poder político.

En su intervención durante el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, el mandatario subrayó la necesidad urgente de transformar el sistema electoral para que sea verdaderamente representativo de la sociedad chilena, en la que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades de participación política.

El presidente destacó que, a pesar de los avances logrados en diversas áreas, las mujeres continúan enfrentando dificultades para acceder a cargos de poder.

“Hoy en día, solo el 16% de las alcaldías están en manos de mujeres. En las 16 regiones del país no hay ninguna gobernadora. Este es un reflejo claro de la discriminación que sigue existiendo en el acceso a los espacios de poder”, expresó Boric. Esta disparidad en la representación política, según el mandatario, es uno de los principales motivos por los que se hace indispensable una reforma estructural en el sistema electoral.

El proyecto busca garantizar que las mujeres puedan acceder a los mismos espacios de decisión que los hombres, eliminando obstáculos que dificultan su participación.

“Este proyecto tiene como propósito garantizar que las mujeres puedan acceder a espacios de decisión sin trabas. Queremos que la democracia sea verdaderamente representativa de todos, que las mujeres tengan un rol protagónico en la toma de decisiones, especialmente a nivel regional“, señaló Boric, enfatizando que la reforma tiene una especial importancia en la representación regional, donde la falta de mujeres en cargos clave como alcaldías y gobernaciones es notoria.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la promoción de la paridad en los cargos de representación política.

Según el presidente, el sistema electoral chileno debe reflejar una verdadera paridad de género, lo que significa que la representación política de las mujeres debe ser proporcional y no estar limitada por estructuras que favorecen históricamente a los hombres.

“El sistema electoral debe reflejar una verdadera paridad, porque si no lo hace, la democracia no está completa”, insistió Boric, haciendo hincapié en que la democracia no puede ser considerada auténtica si no representa a todos los sectores de la sociedad de manera equitativa.

La reforma constitucional propuesta también tiene como objetivo corregir las desigualdades estructurales que han mantenido a las mujeres al margen de los espacios de poder durante décadas.

A través de este proyecto, el gobierno busca garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de acceso a los cargos políticos, tanto a nivel local como nacional.

“Las mujeres no han recibido nada regalado, y muchas veces sus demandas fueron tildadas de imposibles, de locuras. Pero han sido ellas las que han abierto las puertas a la democracia y a la justicia social”, afirmó el presidente, resaltando el papel fundamental de las mujeres en la construcción del país, a pesar de las dificultades que han enfrentado.

Boric también reconoció los avances en la visibilización del trabajo de las mujeres, especialmente en áreas como el cuidado, pero reiteró que aún queda un largo camino por recorrer en términos de representación política.

“Por primera vez, las mujeres cuidadoras se sienten reconocidas. Gracias a ustedes, el trabajo de cuidar está siendo valorado como lo que es: un trabajo esencial para la vida de nuestra sociedad”, destacó el mandatario, pero subrayó que la representación política sigue siendo uno de los mayores desafíos.