En prisión preventiva quedan siete de los miembros formalizados de la “mafia china” del barrio Meiggs

Entre los imputados que quedaron bajo la cautelar se encuentra un excarabinero, dos mujeres y cuatro de los líderes de la organización.

Este viernes, se decretó prisión preventiva para siete de los detenidos vinculados a la denominada “mafia china”, luego de ser formalizados en el marco de la investigación de una red operaba desde el barrio Meiggs y extendía sus actividades ilícitas por varias comunas de la capital.

Entre los imputados que quedaron bajo la cautelar se encuentra un excarabinero, dos mujeres y cuatro de los líderes de la organización.

Por otro lado, diez investigados por tráfico de drogas también quedaron en prisión preventiva, aunque en este caso por riesgo de fuga. A cada uno se le impuso una caución de 7 millones de pesos.

Noticia en desarrollo…