En prisión preventiva quedan siete de los miembros formalizados de la “mafia china” del barrio Meiggs

Por CNN Chile

05.12.2025 / 18:51

Entre los imputados que quedaron bajo la cautelar se encuentra un excarabinero, dos mujeres y cuatro de los líderes de la organización.

Este viernes, se decretó prisión preventiva para siete de los detenidos vinculados a la denominada “mafia china”, luego de ser formalizados en el marco de la investigación de una red operaba desde el barrio Meiggs y extendía sus actividades ilícitas por varias comunas de la capital.

Por otro lado, diez investigados por tráfico de drogas también quedaron en prisión preventiva, aunque en este caso por riesgo de fuga. A cada uno se le impuso una caución de 7 millones de pesos.

Noticia en desarrollo…

