En medio del conflicto en Irán y la polémica por el cable submarino: El último cara a cara entre Boric y Kast antes del cambio de mando

En medio de la controversia por el proyecto del cable submarino chino y la escalada del conflicto en Medio Oriente, el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast, sostendrán su último encuentro previo al traspaso de mando.

A casi una semana de que se concrete el traspaso de mando, en el que Gabriel Boric dejará la Presidencia de Chile para dar paso a la administración de José Antonio Kast, ambos sostendrán su última reunión en el Palacio de La Moneda.

Este martes 3 de marzo, a eso de las 08:00 horas, el mandatario en ejercicio y el presidente electo sostendrán un encuentro en el que tratarán diversos temas que han repercutido tanto en la coyuntura internacional como nacional.

Entre los temas que resaltan para esta reunión se encuentran la tensión geopolítica que generó entre Chile y Estados Unidos, el proyecto que buscaba conectar el territorio nacional con China mediante un cable submarino.

A esto se le suma la postura que tomará el próximo gobierno frente al conflicto en Medio Oriente que involucra Estados Unidos e Israel con Irán, ante el cual la Oficina del Presidente Electo (OPE) mostró su respaldo al operativo estadounidense. Asimismo, se espera que sea tema de conversación la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de Sala Cuna.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que fue el jefe de Estado quien tomó la iniciativa para coordinar esta reunión, principalmente a raíz de la sanción impuesta por Estados Unidos en contra del ministro Juan Carlos Muñoz por el proyecto del cable submarino chino.

“Lo importante es que puedan tener una conversación como jefe de Estado y futuro presidente en temas que son relevantes para el país, como lo son el cable de Chile a China, la Comisión Verdad y Niñez, temas de seguridad como la gestión de la Macrozona Sur, política migratoria y fiscal”, adelantó la secretaria de Estado.

Y complementó: “Esto sigue la línea de lo que hemos respetado desde el primer momento, independiente de las diferencias políticas que evidentemente tenemos, esperamos que siga una continuidad de Estado y un traspaso administrativo responsable”.

“El presidente electo nunca fue informado”

En su gira por el archipiélago de Juan Fernández, el mandatario aseguró que se contactó con su sucesor para comentarle sobre el proyecto del cable submarino chino, afirmando que José Antonio Kast sí sabía de este proyecto.

Sin embargo, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien tras sostener una reunión con Álvaro Elizalde, ministro actual de dicha cartera, salió a desmentir las palabras de Gabriel Boric.

“El presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación que hizo relación con el cable chino. Por lo tanto, aquí no hubo información y no se transparentó nada sobre el particular (…) respecto al cable submarino chino, no teníamos conocimiento, no teníamos información, y no se transparentó nada de lo que estaba sucediendo respecto a esa materia”, aseveró.

Esta contradicción de versiones elevó la tensión entre la administración entrante y saliente de cara al encuentro agendado esta semana.

¿Quiénes acompañarán a José Antonio Kast en esta reunión?

Según información de la Ofcicina del Presidente Electo (OPE), el mandatario electo asistirá junto a sus futuros ministros designados en Hacienda, Jorge Quiroz; en Cancillería, Francisco Pérez Mackenna; en Justicia, Fernando Rabat; en Desarrollo Social, María Jesús Wulf; y en Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

La actividad comenzará con un encuentro privado entre Boric y Kast, para luego dar paso a una reunión junto a sus equipos a las 08:30 horas.