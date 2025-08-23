En medio de choque masivo: Carabineros frustra encerrona y captura a delincuentes armados

Uniformados detuvieron a dos antisociales que intentaron asaltar a conductores a menos de 100 metros de un accidente múltiple que involucró a nueve vehículos.

Carabineros frustró una encerrona que delincuentes preparaban a menos de 100 metros de un choque múltiple que involucró a nueve vehículos esta mañana en Camino a Melipilla, Cerrillos. Los uniformados llegaron al lugar para atender el accidente de tránsito cuando conductores les alertaron sobre el intento de asalto inminente.

Enfrentamiento y captura

Al notar la presencia policial, los delincuentes intentaron huir y uno de ellos extrajo un arma para atentar contra los uniformados, según relató el teniente Juan Pablo Letelier. Los carabineros repelieron la agresión y lograron reducir al sujeto antes de que concretara ningún disparo.

Según reportó Radio ADN, durante el procedimiento, capturaron a un antisocial en el lugar y a otro que intentó escapar por la rotonda cercana. Se incautó una pistola que sería utilizada en el ilícito.

El rápido accionar policial evitó que se concretara la encerrona y permitió desarticular una potencial situación de mayor violencia en plena vía pública.