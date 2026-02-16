“En Gendarmería hay hechos de corrupción importantes”: Ministro de Justicia aborda nuevas irregularidades en las cárceles

El ministro Gajardo además aseguró que se han desbaratado cinco redes criminales al interior de los recintos penitenciarios.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a las irregularidades relacionadas con Gendarmería que se han dado a conocer en los últimos días.

Esto, luego que se diera a conocer que se liberó, sin justificación, a un reo de una cárcel. Dicha situación se ha repetido en varias ocasiones durante los últimos años.

Gajardo abordó esta situación en Radio 13C, en la que fue consultado sobre los antecedentes que tiene el Gobierno sobre este tipo de situaciones.

Al respecto, Gajardo sostuvo que “lo que tenemos son antecedentes que dan cuenta que -lamentablemente- en Gendarmería hay hechos de corrupción importantes“.

Del mismo modo, apuntó a que “en el año 2023 nosotros conformamos un equipo de tarea con el fiscal nacional. El fiscal puso fiscales preferentes para investigar lo que estaba pasando en las cárceles. Desde ahí, hemos desbaratado cinco redes criminales al interior de Gendarmería, en las que estaban presentes funcionarios de Gendarmería. Esa corrupción hay que investigarla y enfrentarla“.

“No tenemos duda que la gran mayoría de funcionarios de Gendarmería son personas que desarrollan su trabajo de forma honesta, sacrificada, en un contexto muy completo. A los malos elementos tenemos que sacarlos de la institución. Esos elementos deshonran la institución”, sentenció el ministro.