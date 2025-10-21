País Macrozona sur

En eventual gobierno: Kaiser propone instaurar Estados de Sitio acotados y ley marcial en zonas conflictivas del país

Por CNN Chile

21.10.2025 / 16:44

En medio de su visita a la Región del Biobío, Kaiser cuestionó la actual estrategia del Gobierno en la Macrozona Sur, afirmando que el Estado de Emergencia ha sido mal utilizado y se ha normalizado sin resultados efectivos.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, presentó este martes una polémica propuesta de seguridad: reemplazar el actual Estado de Excepción por Estados de Sitio focalizados con ley marcial, en zonas donde —según él— la violencia requiere una respuesta más contundente del Estado.

“El Estado de Excepción se ha transformado en una rutina que mantiene a la ciudadanía bajo restricciones constitucionales sin atacar el problema de fondo”, afirmó.

Frente a esa situación, el aspirante libertario aseguró que, si llega a La Moneda, eliminará el uso generalizado de este mecanismo y, en su lugar, implementará “estados de sitio muy acotados territorialmente”, donde las Fuerzas Armadas y de Orden actúen con el respaldo legal y operativo necesario para enfrentar directamente a los grupos armados.

“Cuando se requiera una acción más intensa del Estado, vamos a intervenir con ley marcial en puntos específicos. No se trata de reprimir a la población, sino de actuar con decisión donde haya presencia de violencia organizada”, puntualizó.

