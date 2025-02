En entrevista exclusiva con CNN: Karla Sofía Gasón se disculpa entre lágrimas por polémicos tuits

La protagonista de “Emilia Pérez” dijo no haber “cometido ningún crimen ni hacer daño a nadie. Ni soy racista ni nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar hacer creer a los demás que soy”.

(CNN en Español) – Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, es la primera actriz abiertamente transgénero nominada a un premio Oscar en una categoría actoral, pero ahora es noticia por cuenta de sus polémicas publicaciones pasadas en redes sociales que salieron a la luz. Gascón habló en exclusiva con Juan Carlos Arciniegas de CNN y volvió a ofrecer sus “más sinceras disculpas a todas las personas que se pueden haber sentido ofendidas”.

¿Qué dijo Karla Sofía Gascón?

“Yo no puedo renunciar a una nominación (al Oscar) porque no he cometido ningún crimen ni he hecho daño a nadie. Ni soy racista ni soy nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar hacer creer a los demás que yo soy”, dijo Gascón a CNN.

Gascón negó además haber criticado a su compañera de elenco en Emilia Pérez, Selena Gomez, y dijo que los tuits aludidos no son de ella. “Yo jamás he dicho nada de mi compañera. Jamás me referiría así. Le mandé el post que me mandaron y le dije ‘oye, que sepas que esto no es mío’”, explicó.

La polémica surgió luego de que la periodista Sarah Hagi compartiera capturas de pantalla de antiguos comentarios de Gascón en redes sociales, en los que criticaba la vestimenta de los musulmanes, la muerte de George Floyd y la dirección de los premios Oscar.

Gascón, quien desactivó su cuenta en X tras la controversia, se había disculpado esta semana por sus publicaciones. “Quiero referirme a la conversación en torno a mis publicaciones pasadas en las redes sociales que han causado daño”, dijo Gascón en un comunicado enviado a CNN. “Como miembro de una comunidad marginada, conozco demasiado bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”.

Lee también: Trump anunció nuevos aranceles significativos a México, Canadá y China, pero países tomaron represalias

En una de las publicaciones, originalmente escritas en español, Gascón opinaba sobre el caso de Floyd, quien murió en 2020 tras un enfrentamiento con la policía en Minneapolis. “Realmente creo que a muy pocos les importó nunca George Floyd, un drogadicto estafador, pero su muerte ha servido para volver a poner de manifiesto que hay quienes consideran a los negros monos sin derechos y quienes consideran que la policía es asesina. Todos errados”, escribió.

La actriz también criticó la edición 2021 de los Oscar, celebrada en medio de la pandemia de COVID-19. “Cada vez más los #Oscars se parecen a una entrega de premios de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Black Lives Matter o el 8M”, publicó en su momento.

Asimismo, en 2016, compartió una publicación sobre el islam y la comunidad musulmana en la que escribió: “El islam se está convirtiendo en un foco de infección para la humanidad que hay que curar urgentemente”.

Gascón está nominada a un Oscar a mejor actriz por su papel en Emilia Pérez, un drama musical y criminal de Netflix que narra la historia de un narcotraficante mexicano que busca someterse a una cirugía de reasignación de género y que a su vez ha generado mucha controversia, en especial en México, por cuenta del acento en español de las actrices estadounidenses Selena Gomez y Zoe Saldaña, por la falta de participación de mexicanos en la cinta y porque la producción no se realizó en el país latinoamericano, sino principalmente en Francia.

Jacques Audiard, director de Emilia Pérez, quien también ha sido objeto de críticas, dijo a CNN en Español en enero que se disculpaba con quienes hallen escandalosas algunas de las cosas que plantea su película. “Si hay cosas que les parecen escandalosas a los mexicanos en Emilia, les pido perdón”, dijo en una entrevista en la Ciudad de México.

Con información de Lisa Respers France y Juan Carlos Arciniegas

Mira la entrevista exclusiva a Karla Sofía Gaxcón