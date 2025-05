Empresario demanda al Aeropuerto de Santiago por $750 millones: Sufrió grave caída en silla de ruedas

La accción judicial fue interpuesta por Marcos Kaplun (83) contra Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel y contra Latam, luego de sufrir una caída junto a su esposa que lo habría dejado con secuelas.

Una compleja situación fue denunciada por un empresario en la cual acusa una negligencia por parte del Aeropuerto de Santiago. Según lo revelado por DF Más, Marcus Kaplun (83) interpuso una demanda el pasado viernes contra la terminal aérea por un total de $750 millones.

La situación ocurrió el pasado 3 de marzo, en el contexto de un viaje entre Chile y Uruguay.

Según la demanda, Kaplun -que ha sido director de Azul Azul, exvicepresidente de la ANFP y dueño de Kayco– solicitó en el counter de Latam en Montevideo que se le pudiese asistir con una silla de ruedas en la llegada a Santiago.

En la acción legal se detalla que “esto no ocurrió, llegando una persona que no tenía que ver con la petición efectuada, con una silla en mal estado, y que se marchó una vez que se la entregó. Dado el estado de la silla, la hubo de utilizar como caminadora, asistido por su mujer. No hubo personal del aeropuerto que le ayudara en el trayecto, que como es sabido involucra largos tramos”.

Posteriormente, se puntualiza que “al subir a la cinta transportadora, cuestión lógica por la edad y dolencias que tiene mi representado, la silla se trabó, por lo que sufrió una caída, siendo arrastrado por varios metros. Por suerte cayó con las manos y no directamente con la cabeza, pero en su estado era difícil volver a ponerse de pie. Tanto así que, al intentar hacerlo, cayó junto con su mujer“.

“Para peor, hubo de continuar por una hora y media más, adolorido y sangrando de las heridas provocadas por la caída, hasta llegar a inmigración“, se indicó en la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, presentada por el empresario contra Latam y Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel.

¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída? En la demanda, la defensa de Kaplun además sostiene que “Don Marcos pensó únicamente que se trataba de un mal rato y que pronto volvería a la normalidad. Sin embargo, el 6 de marzo, dos días después del accidente sufrido en el Aeropuerto de Santiago, sufrió un desmayo, estando inconsciente por cinco minutos, con mordedura de lengua. La situación gravísima implicó que fuera trasladado a la urgencia de la Clínica Indisa, donde fue internado, encontrándose que el golpe en el codo había devenido en una celulitis con compromiso inflamatorio en la piel y el tejido subcutáneo y bursitis”.

“Hace 70 días que don Marcos Kaplun no ha podido ir a su despacho a ocuparse de sus negocios, cosa que antes de la fatídica caída en el Aeropuerto de Santiago podía hacer. El daño provocado por la negligencia de los demandados en la provisión de un servicio elemental como el de sillas de ruedas y movilidad implica una afectación esencial y sustantiva de los aspectos más básicos de la vida”, se añade.

A raíz de todo lo anterior, el que el demandante solicita una indemnización de $100 millones por concepto de daño emergente y $650 millones por daño moral.