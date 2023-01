Este lunes acudieron hasta el Consejo de Monumentos Nacionales los familiares de las personas fallecidas producto del siniestro en la empresa Kayser, ocurrido en pleno estallido social, para solicitar que transformen el espacio en un sitio de memoria y cultura para la comuna de Renca.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la senadora Fabiola Campillai, también con el apoyo de la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, organizaciones sociales, y otras figuras como la periodista Alejandra Matus y las diputadas oficialistas Maite Orsini (RD), Karol Cariola (PC) y Claudia Mix (Comunes).

Sobre esta iniciativa se refirió Solange Arias, madre de Joshua Osorio, una de las víctimas del incendio: “han pasado un poco más de tres años y para nosotros como familias es importante que ocurra esto, porque es un sitio donde iremos cada 20 de octubre para recordar La el proceso ha sido injusto con nosotros, por eso necesitamos que los vecinos y vecinas de Renca nos apoyen para poder hacer este sitio de memoria y cultura, para jóvenes y personas de la tercera edad”.

Por su parte, la senadora Fabiola Campillai, destacó que esta iniciativa es “para comenzar a ayudar en la reparación, primero que todo, hacia sus familias que han sufrido durante estos tres años y también para ayudar a la comunidad, (…) porque en Chile, no podemos dejar que la memoria se borre, no podemos dejar que esto pase, sin tener nuestros sitios de memoria que ayuden a las reales garantías de no repetición”.

¡Ex fabrica como sitio de memoria!🔴Junto a familias de Manuel Muga, Andrés Ponce, Luis Salas, Yoshua Osorio y Julián Pérez, personas encontradas muertas en ex F.Kayser se solicitó al Consejo de Monumentos Nacionales, que el lugar sea sitio de memoria. #Justicia #Reparacion pic.twitter.com/xbmveoIdnt — Fabiola Campillai Senadora (@DignidadFabiola) January 30, 2023

Asimismo, el parlamentario Andrés Giordano, quien preside la Comisión Investigadora del caso Kayser en la Cámara de Diputadas y Diputados, ahondó sobre que han instado a diversas entidades del Estado en búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, además de enviar oficios para aclarar los acontecimientos ocurridos en medio del estallido social.

“Este podría ser el primer sitio de memoria por vulneración de los derechos humanos ocurridos posterior a la dictadura y, en ese sentido, queremos poner el centro en Renca, porque son hechos que remecieron a toda una comuna, pero además es necesario que este sitio de memoria se compatibilice con la necesidad que existe de acceder a más cultura, a áreas verdes y a un lugar de reencuentro y conmemoración”, aseveró.

Y desde el ámbito académico, el rector de la Universidad de la Academia de Humanismo Cristiamo, Álvaro Remis, concluyó que “la universidad ha apoyado en generar un espacio de memoria y de instalación de una infraestructura cultural que hoy día no existe en la comuna de Renca, con la elaboración de un proyecto técnico que avala, desde el punto de vista urbanístico y desde las competencias propias de una arquitectura funcional, pero también adecuada al sitio, la instalación de este proyecto, y creemos que están todas las condiciones para poder avanzar en consolidar este espacio, que permita que los vecinos y vecinas de toda la comuna puedan encontrar un sitio de memoria pero también de desarrollo de sus capacidades culturales”.