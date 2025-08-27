Empresa dueña de “edificio fantasma” recibe derrota judicial: Suprema validó actuar de Municipalidad de Estación Central en disputa

La inmobiliaria había acudido ante la justicia luego que modificaran la construcción que había sido validada por la Dirección de Obras Municipales, motivo por el que no se le otorgó la autorización final de entrega.

La Corte Suprema rechazó un recurso de amparo económico presentado por la Inmobiliaria Federico Scotto SpA a raíz de una disputa contra la Municipalidad de Estación Central por un “edificio fantasma“.

Según la información entregada por Diario Financiero, la disputa estaba relacionada con un permiso de edificación entregado por la Dirección de Obras Municipales en 2015.

Este permitía la construcción de un edificio de 42 pisos, pero finalmente se construyó un edificio de otras características.

Por este motivo, la inmobiliaria pidió dos veces modificar el permiso para que se adecuara a la construcción real, pero la Dirección de Obras Municipales lo negó.

A raíz de lo anterior, Inmobiliaria Federico Scotto SpA recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que en abril pasado rechazó el recurso.

Finalmente, la inmobiliaria acudió ante la Corte Suprema, la que nuevamente rechazó el requerimiento.

A pesar que desde Federico Scotto no se refirieron al fallo, en Estación Central aseguraron que “como municipio hemos actuado conforme a la ley, respetando la normativa urbana, que es lo que corresponde”.

“Nuestro camino, luego de todo lo ocurrido en gestiones anteriores, es hacer las cosas bien y defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas”, sentenciaron.