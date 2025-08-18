País Nevadas

Emiten aviso por probables nevadas entre las regiones de Coquimbo y Biobío: ¿Cuándo será?

Por Valentina Sánchez Cárdenas

18.08.2025 / 14:28

En las zonas precordilleranas de O'Higgins podrían caer entre 20 y 35 centímetros de nieve, informó la DMC.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables nevadas entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

La condición sinóptica es de frente frío y habrá “probabilidad de riesgo en el desplazamiento”.

El fenómeno ocurrirá entre la mañana de este jueves 21 hasta la mañana del viernes 22 de agosto, informó el organismo.

En general, afectará las siguientes zonas:

  • Coquimbo: Precordillera y valles precordilleranos
  • Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos
  • Metropolitana: Precordillera
  • O’Higgins: Precordillera
  • Maule: Precordillera
  • Ñuble: Precordillera
  • Biobío: Cordillera Costa, Precordillera

Montos estimados de nieve en centímetros

Emiten aviso por probables nevadas entre las regiones de Coquimbo y Biobío: ¿Cuándo será?/Agencia Uno

Emiten aviso por probables nevadas entre las regiones de Coquimbo y Biobío: ¿Cuándo será?/DMC

Emiten aviso por probables nevadas entre las regiones de Coquimbo y Biobío: ¿Cuándo será?/DMC

