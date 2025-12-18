Emiten aviso por posibles tormentas eléctricas en zonas de La Araucanía y Los Ríos: ¿Cuándo será el fenómeno?
Por CNN Chile
18.12.2025 / 16:26
El fenómeno está pronosticado en las zonas precordilleranas y cordilleranas.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por la posibilidad de tormentas eléctricas en zonas de las regiones de La Araucanía y Los Ríos.
La institución informó que el fenómeno se da bajo la condición sinóptica de “inestabilidad atmosférica”
Probables tormentas eléctricas en Los Ríos y La Araucanía
Las tormentas eléctricas ocurrirían durante la tarde de este viernes 19 de diciembre.
Afectarían principalmente las siguientes zonas:
- Precordillera y Cordillera de La Araucanía
- Precordillera y Cordillera de Los Ríos
El aviso implica que “se pronostican avisos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.
La DMC recomendó a la población mantenerse informados si realizarán actividades expuestas a riesgos meteorológicos.