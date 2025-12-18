Emiten aviso por posibles tormentas eléctricas en zonas de La Araucanía y Los Ríos: ¿Cuándo será el fenómeno?

El fenómeno está pronosticado en las zonas precordilleranas y cordilleranas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por la posibilidad de tormentas eléctricas en zonas de las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

La institución informó que el fenómeno se da bajo la condición sinóptica de “inestabilidad atmosférica”

Probables tormentas eléctricas en Los Ríos y La Araucanía

Las tormentas eléctricas ocurrirían durante la tarde de este viernes 19 de diciembre.

Afectarían principalmente las siguientes zonas:

Precordillera y Cordillera de La Araucanía

Precordillera y Cordillera de Los Ríos

El aviso implica que “se pronostican avisos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

La DMC recomendó a la población mantenerse informados si realizarán actividades expuestas a riesgos meteorológicos.