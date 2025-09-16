País clima

Emiten aviso por viento en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y la RM durante Fiestas Patrias: ¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?

Por CNN Chile

16.09.2025 / 12:41

{alt}

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señalaron que además existe la probabilidad de viento blanco.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este martes un aviso meteorológico por probabilidad de viento en diversas regiones del país

Desde el ente detallaron que se trata de viento normal a moderado debido a una “corriente en chorro”, existiendo además la probabilidad de viento blanco.

¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?

  • El fenómeno se presentará desde la madrugada del viernes 19 de septiembre hasta la noche de esa misma jornada.

¿En qué zonas del país habrá viento?

  • Región de Coquimbo (Cordillera)
  • Región de Valparaíso (Cordillera)
  • Región de Metropolitana (Cordillera)

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial
Pablo Alborán confirma su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas
Presidente Trump lamenta la muerte de Robert Redford: "Era grande"
Seremi de Vivienda Metropolitana inicia sumario por presuntas irregularidades en autorización a proyecto inmobiliario de 2019
Emiten aviso por viento en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y la RM durante Fiestas Patrias: ¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?
Copa Libertadores: A qué hora y por dónde ver los partidos por los cuartos de final