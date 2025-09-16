Emiten aviso por viento en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y la RM durante Fiestas Patrias: ¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señalaron que además existe la probabilidad de viento blanco.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este martes un aviso meteorológico por probabilidad de viento en diversas regiones del país

Desde el ente detallaron que se trata de viento normal a moderado debido a una “corriente en chorro”, existiendo además la probabilidad de viento blanco.

¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?

El fenómeno se presentará desde la madrugada del viernes 19 de septiembre hasta la noche de esa misma jornada.

¿En qué zonas del país habrá viento?

Región de Coquimbo (Cordillera)

Región de Valparaíso (Cordillera)

Región de Metropolitana (Cordillera)

¿Qué es un aviso meteorológico?