Emiten aviso por tormentas eléctricas en tres regiones del norte del país: ¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?

La DMC explicó que un aviso es cuando “se pronostican fenómenos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en el norte del país.

El organismo explicó que el fenómeno se debe a un “dorsal en altura”, detallando que se extenderá a lo largo de tres regiones.

¿Cuándo habrá tormentas eléctricas en el norte?

El fenómeno se extenderá desde la tarde del viernes 28 hasta la noche del sábado 29 de noviembre.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

Región Arica y Parinacota (Cordillera)

Región de Tarapacá (Cordillera)

Región de Antofagasta (Cordillera).

¿Qué es un aviso meteorológico?