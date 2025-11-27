País clima

Emiten aviso por tormentas eléctricas en tres regiones del norte del país: ¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?

Por CNN Chile

27.11.2025 / 15:03

{alt}

La DMC explicó que un aviso es cuando “se pronostican fenómenos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en el norte del país.

El organismo explicó que el fenómeno se debe a un “dorsal en altura”, detallando que se extenderá a lo largo de tres regiones.

¿Cuándo habrá tormentas eléctricas en el norte?

  • El fenómeno se extenderá desde la tarde del viernes 28 hasta la noche del sábado 29 de noviembre.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

  • Región Arica y Parinacota (Cordillera)
  • Región de Tarapacá (Cordillera)
  • Región de Antofagasta (Cordillera).

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

DESTACAMOS

Servicios Black Friday 2025: ¿Cómo saber si una oferta es real o el precio es "inflado"?

LO ÚLTIMO

Mundo Pedro Castillo, expresidente de Perú, es condenado a 11 años y 5 meses de cárcel por intento de golpe de Estado
Venezuela revocó concesiones de vuelos a aerolíneas internacionales
Incendio en Hong Kong deja 83 fallecidos y 279 desaparecidos en peor tragedia urbana en tres décadas
Feria Pulsar Celebra 15 Años con Cartel Estelar de 37 Artistas Chilenos: ¿Cuándo es y cómo asistir?
OpenAI negó responsabilidad en suicidio de adolescente de 16 años tras interactuar con ChatGPT: Apuntó a "uso indebido"
Chile consolida el pasaporte más poderoso de América Latina en ranking global 2025