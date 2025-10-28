Emiten aviso por tormentas eléctricas en dos regiones del sur del país: ¿Qué zonas afectará y cuándo?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) explicó que habrá tormentas debido a una “inestabilidad atmosférica”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este martes un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en el sur del país.

El ente explicó que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”, detallando que se extenderá durante solo una jornada en dos regiones.

¿Cuándo habrá tormentas eléctricas en el sur?

El fenómeno se extenderá desde la tarde del miércoles 29 de octubre hasta la noche de esa misma jornada.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

Región de Araucanía (Precordillera, Cordillera)

Región de Los Ríos (Cordillera)

¿Qué es un aviso meteorológico?