Emiten aviso por lluvias en la zona central: ¿Cuándo ocurrirá el fenómeno y qué regiones afectará?

Por CNN Chile

08.09.2025 / 07:50

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señaló que se esperan hasta 50 mm de lluvia. Revisa los detalles.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este lunes un aviso meteorológico por probabilidad de lluvias para la zona centro del país.

El organismo explicó que se trata de precipitaciones normales a moderadas que estarán desde la madrugada del martes 9 de septiembre hasta la madrugada del miércoles 10.

¿En qué regiones y zonas lloverá?

  • Región del Ñuble (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera).
  • Región del Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera).

¿Cuánta lluvia se pronostica para la zona centro del país?

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

