Emiten aviso por lluvias en corto periodo de tiempo para cinco regiones: Montos alcanzarían los 29 mm

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por lluvias normales y moderadas en corto periodo de tiempo para cinco regiones del centro del país.

De acuerdo con lo informado por el organismo, el evento se registrará desde la tarde del lunes 12 de octubre hasta la noche de la misma jornada.

En las regiones de Coquimbo y Valparaíso, las precipitaciones afectarán la precordillera y los valles precordilleranos, con montos entre los 10mm y 20 mm.

Por su parte, en la región Metropolitana, las precipitaciones fluctuarán entre 10 y 24 mm en el valle y la precordillera.

Más al sur, en O’Higgins, se pronostican entre 10 y 24 mm de precipitaciones en el valle, mientras que en la precordillera los montos oscilarán entre 10 y 29 mm.

Finalmente, en la región del Maule se esperan entre 10 y 15 mm en el valle, mientras que en la cordillera se pronostican entre 10 y 20 mm.