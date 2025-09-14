Emiten aviso por calor extremo en dos regiones del país: Máximas alcanzarán los 35°C

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por altas temperaturas en dos regiones del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por calor extremo en dos regiones del país debido a la presencia de una dorsal en altura, condición que impide la formación de nubes y favorece el calentamiento del aire.

Las zonas afectadas por este inusual incremento de las máximas serán la Pampa en Antofagasta y la precordillera de Atacama. En el caso de la Pampa, se pronostican temperaturas entre los 33°C y 35°C. Por su parte, la cordillera de Atacama podría registrar entre 32°y 34°C.

Las altas temperatura acompañaran estos sectores durante el domingo 14 y lunes 15 de septiembre

¿Cómo estará el tiempo en la capital?

La DMC pronóstica un domingo con nubosidad parcial y una máxima de 22°C en Santiago.

Para el lunes 15 de septiembre la temperatura se incrementará en la capital, llegando a los 24°C y sin presencia de nubes, condición similar para el martes 16 de septiembre, donde los termómetros podrían llegar hasta los 25°C.